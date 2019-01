Championnats de Belgique de cyclocross: Sanne Cant s’offre un dixième titre consécutif

Sanne Cant a remporté le titre de championne de Belgique de cyclocross pour la dixième année consécutive, samedi à Kruibeke. Cant s’est imposée devant Loes Sels et Laura Verdonschot. Cant, 28 ans, domine les championnats nationaux depuis 2010. Elle est également double championne du monde en titre et a remporté l’Euro en 2014, 2015 et 2017.

Chez les espoirs, Axelle Bellaert a été titrée devant Marthe Truyen et Jinse Peeters.

Chez les juniors messieurs, la victoire est revenue à Ryan Cortjens (IKO-Beobank), 18 ans depuis le 8 janvier, devant Witse Meeussen, 2e et Thibau Nys, 3e. Cortjens remporte ainsi sa 9e victoire de la saison, la 7e lors de ces quatre dernières semaines.

Source: Belga