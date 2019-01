ATP Sydney – L’Australien De Minaur face à Seppi en finale

L’Australien Alex De Minaur, 19 ans et 29e au classement ATP, sera opposé samedi soir à Sydney au bien plus expérimenté Italien Andreas Seppi, 34 ans et 37e mondial. Les deux hommes se disputeront le trophée du tournoi ATP sur dur de la ville, doté de 527.880 dollars de prize-money. Ils ne se sont encore jamais rencontrés sur le circuit dans un tour final, mais bien en qualifications du Masters 1000 de Monte Carlo l’an dernier. Sur terre battue, l’Italien avait écarté son jeune rival, 6-4, 7-5.

En demi-finale, De Minaur, 5e tête de série à Sydney, a écarté samedi le Français Gilles Simon (ATP 31) en un peu plus d’1h30 de jeu, sur le score de 6-3 6-2. De Minaur n’aura donc que quelques heures de repos avant d’affronter Seppi en finale, deux jours avant le début de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de l’année à Melbourne. La finale aura lieu dès samedi soir (heure de Sydney).

Pour Alex De Minaur, il s’agira d’une 3e finale après Washington et le même tournoi de Sydney l’an dernier. Le jeune homme pourrait remporter son premier trophée ATP.

L’Italien s’est qualifié lui vendredi pour sa première finale à Sydney en 12 participations en écartant l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 19) 7-6 (7/3), 6-4. Il visera le 4e titre de sa carrière.

