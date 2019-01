Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Pallieter (réf. 15226)

Moi, je m’appelle Pallieter. Je suis un brave petit chien, rigolo sur mes courtes pattes. J’ai été battu dans le passé et j’ai encore un peu peur des gens, surtout des hommes. Je suis bon avec les autres chiens mais je n’aime pas les grandes meutes. Je suis un peu timide mais j’ai un cœur en or. Qui va m’aider à oublier mon triste passé, pour toujours ?

Sexe Mâle Age 3,5 ans Race Croisé Taille 34 cm Pelage Poils courts Poids 8 kg

Soraya (réf. 14026)

Je m’appelle Soraya, je ne suis plus toute jeune et c’est la raison pour laquelle j’aimerais passer mes dernières années dans un panier douillet, avec mon maître à moi. J’adore les humains, je suis gaie et j’ai un très bon caractère. Un peu d’attention, une petite caresse me remplissent de joie ! Je vous le promets, je vais vous aimer tellement que vous ne regretterez pas de m’avoir donné une chance !

Sexe Femelle Age 9,5 ans Podenco Podenco Maneto Taille 35 cm Pelage Poils courts Poids 9 kg

Belen (réf. 15534)

Je suis Belen, une petite noiraude qui a été abandonnée devant la porte du refuge dans une boîte, en compagnie de mes 7 frères et sœurs. Je n’étais pas en très bon état mais au refuge, on m’a donné les meilleurs soins et je suis maintenant prête à gagner ma famille définitive. Je suis joyeuse, j’aime jouer et profiter de la vie. Qui va craquer pour ma petite bouille adorable ?

Sexe Femelle Age 4 mois Race Croisé Taille 30 cm Pelage Poils longs Poids 5 kg

Vous êtes intéressé par Pallieter, Soraya, Belen ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr