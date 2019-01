Louer au lieu d’acheter: une consommation plus responsable

Pour éviter une production accrue de biens qui passeront leur vie à dormir dans un placard, une solution simple existe: la location. Un moyen de consommation aussi bon pour votre portefeuille que pour la planète.

Vous avez pour habitude de vous rendre dans une bibliothèque pour éviter d’acheter des livres et de vous encombrer? Et si vous mettiez en pratique ce système pour tous les autres objets de votre quotidien? C’est ce que l’on appelle l’économie de la fonctionnalité. Celle-ci consiste à remplacer la vente d’un bien par la vente de l’usage du bien.

Une forme de consommation dite économique puisqu’elle évite d’acheter un objet dont l’usage ne permet pas de le rentabiliser. Mais également qualitative car elle permet de se procurer des produits de bien meilleure qualité sans devoir pour autant faire face aux inconvénients de l’entretien, l’usure ou encore l’obsolescence programmée. La location de biens évite également tout encombrement inutile de son intérieur. Outre ces aspects, il s’agit également d’un mode de consommation écologique. Celui-ci permet en effet d’éviter une production accrue de biens nécessitant l’utilisation de nombreuses ressources ainsi que de réduire la masse de déchets.

Enfin, ce mode de consommation permet une plus grande liberté pour le consommateur puisque chacun peut ainsi choisir ce dont il a besoin quand il en a besoin tout en alliant à un plus grand respect de l’environnement.

Vêtements et objets de puériculture sur demande

Tous les objets du quotidien se prêtent au jeu de ce système. Alors qu’une célèbre enseigne française vient de lancer un service de location de chaussures, les vêtements peuvent également se louer chez nous. C’est ce que propose ‘Coucou’ à Bruxelles qui met à la location des robes de grandes marques pour des occasions spéciales ou encore ‘Belle Store’ à Liège qui propose de vous fournir en vêtements de tous les jours. Les futures mamans, et les enfants, ne sont pas en reste avec le service de location ‘Tale me’.

De leur côté, ‘Babythèque’ à Bruxelles et ‘Ecobabies’ offrent aux parents la possibilité de les équiper avec le matériel nécessaire pour leur bébé. Il est même possible de louer des langes lavables comme c’est le cas chez ‘Ecotribu’ à Bruxelles, ‘La petite Marmite’ du côté de Namur ou ‘Culito’ dans la région de Mons.

Les plus grands trouveront leur bonheur dans une des nombreuses ludothèques du pays ou sur le site ‘Againagain.be’ qui regorge de jeux en tout genre.

Outils et matériel pour travaux ponctuels

Si vous avez des travaux spécifiques à effectuer, la solution idéale reste également la location. Que ce soit dans votre jardin, à la maison ou sur votre voiture, il existe plusieurs options pour trouver ce dont vous avez besoin. Pour les outils et le matériel, il suffit de regarder dans le ‘Brico’ le plus proche de chez vous, chez ‘Logemat’ à Namur, ‘Locmat’ dans le Brabant wallon, ‘Locapro Locomat’ à Liège ou encore la bibliothèque d’outillage ‘Tournevie’ à Bruxelles. Il est également possible de se tourner directement vers les plateformes d’entraide entre voisins comme ‘Peerby’, pour profiter du matériel qui dort dans les caves de notre quartier. Ou encore de se tourner vers l’échange de services entre particuliers avec notamment ‘Listminut.be’.

Un moyen de locomotion temporaire

Si vous n’avez pas l’utilité d’une voiture au quotidien mais que vous souhaitez pouvoir vous déplacer quand bon vous semble, des plateformes comme ‘Cambio’, ‘Drivy’, ‘Caramigo’, ‘DriveNow’, ‘Zipcar’, ou encore ‘Zencar’ pour la version électrique, proposent de vous louer une auto. Mais la location ne s’arrête pas aux véhicules à quatre roues puisque le système fonctionne également pour les vélos. Outre des concepts connus comme ‘Villo!’ à Bruxelles, ‘Li bia vélo’ à Namur ou ‘BlueBike’ dans les gares, il existe d’autres offres. C’est le cas de ‘Cycad’ qui met à disposition des vélos électriques ainsi que des vélos en bambou fabriqués en Belgique. Un gain de place et une véritable économie, tout comme l’idée de ‘1 vélo pour 10 ans’ qui loue des vélos de seconde main remis à neuf et adaptés à la taille de l’enfant pour une durée dix ans…

Location au quotidien

Pour aller encore plus loin dans la démarche, il est possible de louer toutes sortes d’objets du quotidien. ‘Creative Emotion’ et ‘Ml-locations’ proposent de vous louer du mobilier ou de la décoration pour un événement particulier. Du côté de chez ‘Re.Lease’, c’est un iPhone ou un PC portable que vous pouvez vous procurer si vous ne souhaitez pas investir. De nombreux sites proposent d’ailleurs de vous fournir en biens de toutes sortes comme les bibliothèques d’objets ‘Usitoo’ et ‘E-Loues’ sur lesquelles on retrouve tant des accessoires de voiture que de cuisine, en passant par les équipements de sport ou le matériel médical et l’électroménager.

Laura Sengler