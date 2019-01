Trésors en solde

Pendant que d’autres réfléchissaient à leurs bonnes résolutions du Nouvel An, une seule et unique question vous taraudait: ‘Quand les soldes vont-ils enfin commencer?’ Faire des bonnes affaires, c’est très bien! Mais surtout le mois de janvier est le moment idéal pour investir dans des pièces légèrement plus chères mais plus durables. Vous pouvez trouver un pull bien chaud chez American Vintage ce mois-ci à -50%, tandis que cette robe à fleurs de Ganni peut être commandée sans culpabilité! Vous pouvez également vous faire plaisir pour votre intérieur en cette période. Alors, qu’attendez vous?

Par Afrodite Trevlopoulos

TIP!

L’hiver, c’est le moment idéal pour penser à plus long terme. Cherchez déjà un cadeau pour la Saint-Valentin pour votre bien-aimé(e) ou investissez dans un faux sapin pour le prochain Noël!