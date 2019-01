Une large majorité des détenus des ailes DeRadex sollicitent un accompagnement personnel

Actuellement, les détenus radicalisés ou soupçonnés de l’être, au sein des prisons belges, sont 226 à être « suivis » de près au sein de la DG des Établissements pénitentiaires (EPI), a-t-on appris vendredi auprès de ce service. Les sections DeRadex des prisons d’Hasselt et d’Ittre n’hébergent qu’une petite partie des personnes suspectées de radicalisation et d’extrémisme: il y en a 8 à Hasselt et 15 à Ittre. Ces sections relativement récentes (elles ont été ouvertes en 2016) rassemblent les détenus radicalisés que l’on estime devoir séparer des autres pour éviter qu’ils ne les radicalisent à leur tour. Dans ces sections mais pas seulement, des aides à la déradicalisation sont disponibles, par exemple par un accompagnement personnalisé de la part d’un « consultant en déradicalisation ».

Selon une porte-parole du département flamand « Bien-être, santé publique et famille », quasi tous les détenus de DeRadex côté flamand font, sur base volontaire, appel à un tel accompagnement. A Hasselt, il n’y a ainsi qu’une seule personne qui refuse obstinément toute forme d’aide, note-t-elle.

A Ittre, 10 personnes de l’aile DeRadex sont actuellement accompagnées, à la suite d’une initiative du détenu, par le Caprev, Centre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Caprev parle d’un « parcours de désengagement » de la violence, et non de « déradicalisation ». Cela passe par l’identification éventuelle des causes de la violence, et un accompagnement dans une réflexion sur les impacts et les solutions, indique le Caprev. Celui-ci ne limite pas son travail à l’aile DeRadex d’Ittre, il intervient « dans tous les établissements pénitentiaires où un détenu formule une demande », précise-t-il.

Source: Belga