Proxiums League – Lommel s’impose 2-1 face à Westerlo

En ouverture de la septième journée de la seconde tranche de Proximus League, Lommel s’est imposé 2-1 à domicile face à Westerlo vendredi soir. Grâce à ce succès, Lommel dépasse au classement de la deuxième période son adversaire du soir et pointe en sixième position avec 6 unités. Tôt dans la rencontre, les hommes de Tom Van Imschoot ont pris les commandes grâce à l’ouverture du score de Vermijl (18e, 1-0). Un avantage accentué juste avant la pause via le Portugais Leonardo Rocha Miramar (37e, 2-0).

Sur du velours, Lommel s’est pourtant fait peur en seconde période suite à la réduction du score de Van Eenoo à la 51e minute de jeu (2-1). Une réduction du score finalement insuffisante que pour faire douter Lommel, qui engrange son deuxième succès au sein de cette seconde tranche.

Au classement général cumulé, Lommel (28 points) prend la quatrième place, devant Westerlo (25).

Dimanche (16h), aura lieu le choc de cette septième journée de Proximus League entre l’Union Saint-Gilloise et Malines. Roulers/Beerschot (samedi 20h) et Oud-Heverlee Louvain/Tubize (dimanche 20h00) complètent cette journée.

Source: Belga