Open d’Australie – Ysaline Bonaventure: « Cette qualification met du beurre dans les épinards »

Ysaline Bonaventure (WTA 158) n’a pas fait que se qualifier pour la première fois de sa carrière pour le tableau final d’une levée du Grand Chelem, vendredi à l’Australian Open en battant la Néerlandaise Richel Hoogekamp (WTA 168) 6-4, 6-3. La Liégeoise, 24 ans, a également très bien entamé son année sur le plan financier. « En intégrant le tableau final, je vois carrément mon prize-money doubler », a-t-elle dit ouvertement après sa victoire. « Pour une fille comme moi, je ne m’en cache pas, c’est très important. Je dois toujours investir à l’heure actuelle et je ne suis pas en positif. »

« À Roland Garros, l’an dernier, j’avais touché 23.000 euros avec mon deuxième tour dans le tableau final en double et mon deuxième tour en qualifs. Je trouvais cela déjà une somme conséquente, car je connais la valeur de l’argent. Ici, je vais toucher le double (NDLR: 60.000 dollars australiens). C’est énorme et cela va mettre du beurre dans les épinards. Figurer dans le tableau final offre également des avantages sportifs, mais cela ne changera pas ma façon de faire. »

En attendant de connaître son adversaire du premier tour, Ysaline Bonaventure a également tenu à remercier Steve Darcis et Yannis Demeroutis. Les deux l’ont en effet bien aidée dans sa préparation à Melbourne alors qu’elle s’est séparée de son coach Didier Jacquet, la semaine dernière à Auckland.

« Steve a été très sympa de m’offrir de partager son coach avec moi. Il a vraiment le cœur sur la main. Tous deux ont été hyper positifs avec moi cette semaine », a-t-elle poursuivi. « Yannis m’a dit que c’était normal d’être tendu avant un tel match et que si j’avais peur, mon adversaire avait peur aussi. Et il m’a bien encouragé lorsque j’ai été menée 0-3 dans le deuxième set, en me disant que je devais exagérer mes déplacements et rentrer dans la balle, car je ne bougeais pas assez vite. J’ai prévu de les inviter tous les deux ce soir au restaurant pour les remercier. Ils l’ont bien mérité », a-t-elle relevé.

Source: Belga