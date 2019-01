Open d’Australie – Bonaventure écarte Hogenkamp et disputera son premier Grand Chelem

Ysaline Bonaventure s’est hissée, pour la première fois de sa carrière, dans le tableau final d’une épreuve du Grand Chelem. La Stavelotaine, 24 ans et 158e mondiale, s’est débarrassée de la Néerlandaise Richel Hogenkamp (WTA 168), 26 ans, au troisième et dernier tour des qualifications de l’Open d’Australie, vendredi à Melbourne. Bonaventure s’est imposée sur le score de 6-4, 6-3 après un match de 1h09. La Liégeoise était la dernière joueuse belge en lice en qualifications. Yanina Wickmayer (WTA 126), Kimberley Zimmermann (WTA 244) et Maryna Zanevska (WTA 219) ont été sorties d’entrée.

La gauchère, après 13 échecs en qualifications en Grand Chelem, rejoint donc Elise Mertens (WTA 12), Alison Van Uytvanck (WTA 51) et Kirsten Flipkens (WTA 49) dans le tableau final. Bonaventure ne connaît pas encore l’identité de sa future adversaire.

Source: Belga