Les Belges à l’étranger – Eden Hazard dans l’équipe UEFA de l’année Eden Hazard dans l’équipe UEFA de l’année

Eden Hazard a été élu par les fans pour figurer dans le onze de l’année de l’Union européenne de football (UEFA). C’est la deuxième année de suite que le N.10 de Chelsea est plébiscité. Kevin De Bruyne était lui aussi nominé mais n’a pas été retenu. Eden Hazard a été élu par les fans pour figurer dans le onze de l’année 2018 de l’Union européenne de football (UEFA). C’est la deuxième fois de suite que le N.10 de Chelsea est plébiscité. Kevin De Bruyne était lui aussi nominé mais n’a pas été retenu. Le Brainois, qui vient de fêter ses 28 ans, a récolté pas moins de 97.613 votes et figurait dans 57,9% des équipes composées par les internautes du site de l’UEFA. Seuls Luka Modric (68,5%), Cristiano Ronaldo (64,3%), Lionel Messi (63,7%) et Marcelo (61,1%) font mieux.

L’équipe type rassemble le gardien allemand Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone), les défenseurs Sergio Ramos (Esp/Real Madrid), Marcelo (Bré/Real Madrid) ,Virgil van Dijk (P-B/Liverpool) et Raphaël Varane (Fra/Real Madrid), les milieux de terrain Luka Modric (Cro/Real Madrid), et Ngolo Kanté (Fra/Chelsea) ainsi que les attaquants Kylian Mbappé (Fra/PSG), Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus Turin).

A noter que Thibaut Courtois, pourtant meilleur gardien de la dernière Coupe du monde, était absent de la présélection de 30 joueurs. Pour établir cette liste, les rédacteurs et les correspondants de l’UEFA s’étaient basés sur les performances en club et en équipe nationale, dans les compétitions de clubs de l’instance européenne. En 2017, De Bruyne et Hazard avaient été élus par les fans dans le onze UEFA de l’année alors que Dries Mertens et Thomas Meunier faisaient partie de la présélection.

Source: Belga