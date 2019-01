L’AS Monaco officialise l’arrivée de Cesc Fabregas

L’AS Monaco a officialisé vendredi l’arrivée de Cesc Fabregas, 31 ans, en provenance de Chelsea. Le médian espagnol s’est engagé pour trois saisons et demie, jusqu’en 2022. Formé au FC Barcelone, le natif d’Arenys de Mar a pris la direction d’Arsenal à 16 ans. En huit saisons chez les ‘Gunners’ (2003-2011), il s’est imposé aux côtés de Thierry Henry, son nouvel entraîneur à Monaco, avant de lui succéder comme capitaine.

De retour au FC Barcelone entre 2011 et 2014, le métronome a décroché une Liga (2013), deux Supercoupe d’Espagne (2011 et 2013), une Coupe du Roi (2012) ainsi que la Coupe du Monde des clubs (2012) et la Supercoupe d’Europe 2011. Fabregas est ensuite retourné en Angleterre, à Chelsea, où il a ajouté deux Premier League (2015 et 2018) et une League Cup (2015) aux deux FA Cup (2005 et 2008) et au Community Shield (2004) remportés avec Arsenal. Fabregas a passé la barre des 500 matchs en Angleterre.

Appelé à 111 reprises en équipe nationale (15 buts), Fabregas a contribué activement au triplé Euro 2008-Coupe du monde 2010-Euro 2012 réalisé par l’Espagne. Cette saison, il a pris part à 16 rencontres, dont 6 seulement en championnat. A Monaco, il aura pour équipiers Youri Tielemans et Nacer Chadli.

Monaco, dirigé par l’ancien T2 des Diables Rouges Thierry Henry, est 19e et avant-dernier de la Ligue 1 avec 13 points en 18 journées. Les Monégasques comptent 3 points de retard sur Dijon, actuellement barragiste pour le maintien, et 5 sur Amiens, sauvé. Pour tenter de se sauver, Monaco a déjà recruté le défenseur central brésilien Naldo, 36 ans, en provenance de Schalke 04, et le latéral gauche français Fodé Ballo-Touré, 22 ans, en provenance de Lille.

Source: Belga