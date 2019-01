Conflit en Syrie – La défense anti-aérienne tire sur des « missiles » de l’aviation d’Israël

La défense anti-aérienne de l’armée syrienne est entrée en action vendredi soir contre des « missiles » tirés par l’aviation israélienne, a rapporté l’agence officielle Sana, citant une source militaire qui indique qu’un « entrepôt » dans l’enceinte de l’aéroport international de Damas a été touché. « La plupart » des missiles tirés par « des avions militaires israéliens » ont été interceptés, affirme la source militaire citée par Sana, ajoutant que l’incursion s’est faite aux alentours de 23H00 (21H00 GMT).

« Seul un entrepôt de l’aéroport international de Damas a été touché », précise la source militaire.

Citant une source au ministère des Transports, Sana assure que « l’activité de l’aéroport est normale et n’a pas été impactée par l’agression ».

Ces derniers mois, Israël a bombardé à plusieurs reprises des installations militaires du pouvoir de Bachar al-Assad ou de ses alliés, l’Iran et le mouvement libanais du Hezbollah, deux grands ennemis de l’Etat hébreu.

« Deux secteurs accueillant des positions militaires des forces iraniennes et du mouvement libanais du Hezbollah ont été prises pour cible », a précisé vendredi soir l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Les cibles se trouvaient dans « le secteur de Kesswa et dans l’enceinte de l’aéroport international de Damas », selon le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Dans un premier temps, l’agence Sana avait indiqué que la défense anti-aérienne syrienne était entrée en action contre des « cibles ennemies ».

Le 25 décembre, le pouvoir de Bachar al-Assad avait accusé l’aviation israélienne de tirs de missiles près de Damas, et l’OSDH à l’époque avait déjà évoqué le secteur de Kesswa.

L’Etat hébreu martèle régulièrement qu’il ne laissera pas la Syrie voisine devenir la tête de pont de Téhéran.

En septembre, un avion militaire de la Russie, alliée de Damas, avait été abattu accidentellement par la défense anti-aérienne syrienne, entrée en action pour bloquer des tirs israéliens.

source: Belga