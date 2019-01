ATP Auckland – Finale Cameron Norrie – Tennys Sandgren

L’Américain Tennys Sandgren, 63e joueur mondial, affrontera samedi en Nouvelle-Zélande le Britannique Cameron Norrie, 93e, en finale du tournoi ATP 250 d’Auckland, disputé sur surface dure et doté de 527.880 dollars, deux jours avant le début de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem 2019, à Melbourne. Vendredi en demi-finales, Sandgren a aisément écarté l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 34) 6-4, 6-2 en 1 heure et 11 minutes, tandis que Norrie, 23 ans, qui a reçu une wild card des organisateurs, a eu beaucoup plus de mal face à un autre allemand, Jan-Lennard Struff (ATP 58), qu’il a battu 7-5, 4-6, 6-3 au terme d’un combat de gros serveurs ayant duré 1 heure et 54 minutes.

C’est la première fois que Norrie atteint la finale d’un tournoi ATP. Sandgren, 27 ans, a été finaliste à Houston l’an dernier, mais s’était incliné en trois sets contre son compatriote Steve Johnson à cette occasion. Il était quart de finaliste à Melbourne en 2018.

Kohlschreiber, 35 ans, avait remporté le tournoi d’Auckland en 2008, et avait atteint la finale contre l’Espagnol David Ferrer, après avoir sorti Xavier Malisse en quarts, en 2013.

Il s’agira de la septième confrontation entre Cameron Norrie et Tennys Sandgren, le Britannique ayant remporté leurs trois derniers duels, et quatre en tout.

« Il est devenu mon ami mais avant ce n’était pas le cas », raconte l’Américain.

Ce n’est pas la première finale entre les deux hommes. C’est en effet déjà arrivé mais sur un Challenger, à Tiburon, en Californie, où le Britannique s’était imposé 6-2, 6-3, en 2017.

Source: Belga