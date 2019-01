Anderlecht bat Hoffenheim 3-2 en amical pour le premier match de Fred Rutten

Anderlecht s’est imposé 3-2 face aux Allemands de Hoffenheim en match amical vendredi en Espagne, où le Sporting est en stage durant la trêve hivernale. Il s’agissait du premier match à la tête d’Anderlecht pour Fred Rutten, nommé entraîneur du club bruxellois le 3 janvier dernier, juste avant le départ pour le stage hivernal à San Pedro Del Pinatar. Dimata a ouvert le score au quart d’heure. Bien que réduit à 10 suite à l’exclusion de Hoogma à la demi-heure, Hoffenheim a égalisé par Hubner à la 40e minute et pris l’avance par Brenet à la 55e. Gerkens a égalisé à la 66e et Bakkali a fait 3-2 à la 70e. A noter que le défenseur sénégalais Kara Mbodji, qui a rejoint le groupe mercredi après la fin prématurée de son prêt à Nantes, est monté au jeu à la 70e minute.

C’était le second match amical de Hoffenheim face à club belge vendredi. Plus tôt dans la journée, les Allemands avaient battu Saint-Trond 5-2, Bezus (35e) et Kamada (61e) marquant les buts trudonnaires. Anderlecht jouera un autre match amical face à Heidenheim (D2 allemande) dimanche. Les Mauves, 5e de la Jupiler Pro League, reprendront le collier en championnat le dimanche suivant, le 20 janvier, sur le terrain de La Gantoise.

L’Antwerp, aussi en stage en Espagne, à Algorfa, s’est pour sa part incliné 0-3 face à un autre club allemand, Augsburg dans une rencontre jouée en deux fois 30 minutes. Finnbogason a été le premier à trouver le chemin des filets à la 44e. Van Damme a ensuite marqué contre son camp (60), et Finnbogason a fixé le score à 0-3 deux minutes plus tard. Le Great Old, 3e du championnat, jouera un dernier match amical samedi contre le CS Bruges, avant de reprendre la compétition le 19 janvier à Zulte Waregem.

Source: Belga