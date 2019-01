Tips & Trends : Et si vous relevez le défi ‘Rien de neuf en 2019’ ?

En ce début d’année, les initiatives zéro déchet foisonnent de toutes parts. « Rien d’neuf en 2019 » et le « Défi Rien de neuf » en font partie. En effet, des milliers de personnes se sont lancé le défi de ne rien acheter de neuf durant l’année 2019. Et vous, êtes-vous prêt à le relever ?

En 2018, ils étaient 15.000 en France à relever ce défi. Cette année, Zéro Waste France espère toucher près de 100.000 personnes.

Mais rien de neuf durant toute une année, est-ce réellement réalisable ? C’est en tout cas ce que pensent les nombreuses familles qui se sont inscrites aux différentes initiatives. En vous rendant sur la page Facebook « Rien d’neuf en 2019 » ou sur le groupe Défi « Rien de neuf ? », vous trouverez tout un tas d’alternatives au neuf aussi bien pour les livres que les vêtements, les meubles que les outils. À l’heure actuelle, il est possible de quasiment tout acheter en seconde main ou de louer.

Oui mais comment ?

Parmi les magasins les plus connus, citons par exemple Pêle-Mêle dans lequel vous pouvez acheter des livres, des jeux, des CD,… On retrouve plusieurs points de vente à Bruxelles et Waterloo. Vous trouverez également tous les meubles dont vous avez besoin aux quatre coins de la Belgique grâce à Troc.com. Il est aussi possible d’acheter ses vêtements d’occasion au kilo. Le Dressing de Maïly vous accueille à Ath par exemple. Autre alternative au neuf : pensez à réparer au lieu de jeter !

Outre les bénéfices écologiques qu’une telle démarche apporte, à titre personnel, elle vous permettra également de faire de grandes économies ! C’est du win-win !

Convaincu ? Alors, inscrivez-vous sur le site www.riendeneuf.org et n’hésitez pas à partager vos trucs et astuces !