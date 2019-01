Des dessinateurs du monde entier fêtent les 90 ans de Tintin

View this post on Instagram

10/365 Hoy el dibujo iba a ser otro pero un angelito (ily baby, you know who you are) me recordó que hoy publicaron Tintín por primera vez, entonces hice esto a la velocidad de la luz :'D Me encantan las aventuras de Tintín, por si no lo sabían jajaj #tintin #theadventuresoftintin #herge #90 #drawingoftheday