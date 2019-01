Un père publie une annonce pour que ses trois fils trouvent l’amour

Neil, un père américain de trois garçons, a placé une petite annonce dans un journal néo-zélandais alors qu’il se rendait avec sa famille dans le pays pour que ses trois fils trouvent enfin l’amour.

Voilà un père qui en a marre de voir ses enfants à la maison. Neil, un habitant de l’Oregon, est le papa de trois garçons âgés de 28 à 32 ans. Ses fils restant désespérément célibataires, il a profité d’un petit séjour en Nouvelle-Zélande pour donner un coup de pouce au destin pour qu’ils trouvent l’amour. Pour y arriver, il a publié une petite annonce dans un quotidien local. « Nous venons des États-Unis (Oregon), visiter votre beau pays. Ma femme et moi avons trois merveilleux fils, hélas célibataires, âgés de 28 à 32 ans. Nous n’attendons rien mais nous espérons leur présenter de gentilles Néo-Zélandaises. Au pire, ils risquent d’être vraiment gênés, et pour dire la vérité, ça nous fera bien rire », écrit-il dans le journal New Zeland Herald.

« Très intelligentes, sympathiques et amicales »

Et on peut dire que son petit stratagème à l’insu de ses fils à fonctionner. Au total, ce sont 600 personnes qui se sont montrées intéressées par l’annonce. Benjamin, le plus jeune des frères, raconte qu’ils ont tous été à plusieurs rendez-vous. « Les femmes néo-zélandaises se sont montrées très intelligentes, sympathiques et amicales », explique-t-il au DailyMail. « Je pense que l’on va rester en contact avec les gens que l’on a rencontrés. On aimerait vraiment revenir dans ce beau pays. »

De son côté, le père, Neil, s’est aussi montré ravi de son idée. « Les habitants nous ont très bien accueillis. » Il explique que ses fils, d’abord embarrassés, se sont vite pris au jeu. Et l’aîné, Matthew, semble même avoir trouvé chaussure à son pied! « J’espère que c’est le début de quelque chose », se réjouit Benjamin.