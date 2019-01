Environ trois millions de personnes ont visité la 18e édition des Plaisirs d’hiver

Le bilan chiffré de la 18e édition des Plaisirs d’hiver, présenté vendredi matin, fait valoir une fréquentation de 2.969.754 visiteurs, a annoncé le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Près de 57.000 personnes ont assisté à la soirée du Nouvel an au Heysel, à savoir 40% d’internationaux et 60% de Belges, dont 15.000 Bruxellois.

La fréquentation des Plaisirs d’hivers comptabilise 2 millions de Belges, dont 1,250 millions de Bruxellois et 800.000 personnes provenant des autres régions, ainsi que près de 915.400 touristes venus de l’étranger. La patinoire de la place de la Monnaie a dépassé les 49.000 visiteurs, ce qui constitue un record inégalé. Quelque 11.400 personnes de 91 nationalités différentes ont visité la «Maison du silence» de la Finlande, pays à l’honneur de cette édition. Plus de 5.000 personnes ont assisté aux projections de films et court-métrages à 360 degrés sous le dôme installé au piétonnier. De plus, 9 artistes belges et internationaux s’y sont produits.

Les 250 commerçants ont tiré un bilan positif de cette édition. Le taux d’occupation dans le secteur hôtelier était de 69% en décembre, soit une progression de plus de 2% en comparaison de 2017. La nuit du nouvel an a affiché un taux d’occupation exceptionnel de 94,7%.

Succès pour les gobelets réutilisables

Nouveauté pour le sapin de la Grand place, «une réflexion est menée avec diverses associations afin de lui donner une seconde vie pour qu’il soit recyclé ou réutilisé de manière créative et sympathique», a remarqué Delphine Houba, échevine du Tourisme. Environ 2 tonnes de déchets ont été économisées grâce à l’utilisation de plus de 400.000 gobelets réutilisables.

La fréquentation à la station de métro Sainte-Catherine a augmenté de 30 à 40% sur les trois premières semaines et entre 90 et 120% les trois premiers week-ends. La page Facebook a réalisé une progression de 10% et les events ont atteint 541.800 personnes. Le compte Instagram enregistre une progression de 25% avec 178.727 visiteurs uniques sur le site. L’audience cumulée pour les médias belges et étrangers est de 54,4 millions du 12 novembre au 8 janvier.