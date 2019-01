Des ours en peluche pour calmer les enfants malades à l’hôpital

Au Royaume-Uni, un hôpital a investi 200$ en ours en peluche pour montrer aux enfants ce qui les attend durant leur traitement.

Dans l’hôpital universitaire de Norfolk et Norwich, cinq ours en peluche font aujourd’hui partie du personnel. Achetés grâce à un crowdfunding ayant récolté 200$, ils permettent de rassurer les enfants quant à leur traitement, rapporte la BBC. Les oursons sont équipes de plusieurs équipements médicaux, comme des prothèses auditives, des bandages ou encore des stimulateurs cardiaques.

L’hôpital espère que les peluches, appelées « Medibears », permettront aux jeunes, surtout ceux avec des troubles de l’apprentissage, de mieux comprendre ce qui les attend. « C’est un chouette outil en plus de ceux disponibles. Cela facilitera le travail de nos équipes », explique Emma Chapman, à la tête du service pédiatrie de l’hôpital.

ICYMI: Meet Barney and his four friends who are new additions to the NNUH workforce to help children, young people and patients with learning disabilitieshttps://t.co/iqbr0oFK7F pic.twitter.com/ELDIrCd8Xe

— NNUH NHS FT (@NNUH) January 8, 2019