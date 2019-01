Vénézuela: Maduro plaisante sur les « gilets jaunes » dans son discours d’investiture

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a plaisanté jeudi sur les « gilets jaunes » français lors de son discours d’investiture pour un deuxième mandat, disant s’identifier avec leur esprit de rébellion. Confronté à une forte impopularité, le chef de l’État socialiste a indiqué qu’on lui avait offert récemment un gilet jaune, signe de ralliement des protestations populaires qui secouent la France depuis plusieurs mois.

« Peut-être que je l’étrennerai demain (…) Nous allons peut-être fonder une section des gilets jaunes au Venezuela, parce que nous sommes les rebelles du monde. C’est une bonne idée, n’est-ce pas ? « , a ironisé le dirigeant socialiste, suscitant une vague d’applaudissements chez ses partisans.

« En Europe, les peuples, les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, les syndicats, les gilets jaunes nous admirent », a ajouté M. Maduro.

L’héritier de l’ex-président Hugo Chavez (1999-2013) entretient des relations tendues avec le président français Emmanuel Macron, qui l’a qualifié de « dictateur ». Lui-même a dénoncé la « répression » dont sont victimes selon lui les gilets jaunes de la part des autorités françaises.

Nicolas Maduro, 56 ans, a prêté serment jeudi devant le Tribunal suprême de justice (TSJ) pour un deuxième mandat de six ans, contesté par l’opposition, les États-Unis, l’Union européenne (UE) et de nombreux pays d’Amérique latine.

L’ex-chauffeur de bus a exigé dans son discours d’investiture du « respect » de la part de l’Union européenne qui n’a pas reconnu son deuxième mandat et l’a menacé de « mesures appropriées » en cas de nouvelles atteintes aux droits de l’Homme et à l’État de droit.

Maduro a déclaré que « au-delà de ce que certains porte-paroles de l’UE disent », dans les pays européens « on nous aime ». « Une vague d’investisseurs européens » arrive au Venezuela, a-t-il affirmé, alors que le pays est plongé dans la pire crise socio-économique de son histoire moderne.

source: Belga