Steve Darcis, qui défiera Coric à Melbourne : « Si je gagne, ce sera un superbe exploit »

« Ce n’est pas un cadeau. Mais bon, on fera contre mauvaise fortune bon coeur. » C’est ainsi que Steve Darcis (ATP 315) a commenté l’annonce de son tirage au sort, jeudi soir à Melbourne. Le Sprimontois, 34 ans, qui effectue son retour à l’Australian Open cette année après avoir manqué l’édition 2018 en raison d’une blessure au coude droit, a hérité du jeune Croate Borna Coric (ATP 12), 22 ans, au premier tour.

« Ce ne sera pas un match évident », a-t-il raconté à Belga. « Il reste sur une année fantastique et joue bien sur toutes les surfaces. » Borna Coric a effectivement pris une nouvelle dimension en 2018. Le natif de Zagreb, qui est aussi un grand amateur de boxe et a notamment pour idole un certain Mike Tyson, a ainsi gagné plus de trente places à l’ATP l’an dernier, pour frapper à la porte du Top 10 mondial. Il a remporté le tournoi de Halle, en battant au passage Alexander Zverev et Roger Federer (!), et la Coupe Davis en finale contre la France avec son compatriote Marin Cilic.

« Je vais en tout cas m’accrocher sur tous les points et faire le maximum comme d’habitude », a poursuivi Steve Darcis, qui s’est entraîné avec David Goffin (ATP 22) jeudi au Melbourne Park. « Les sensations étaient géniales. J’ai pris 6-1, 6-1 en une demi-heure ! », glissa-t-il, sans se faire trop de bile pour autant. « Si je perds, ce sera normal, mais si je gagne, ce sera un superbe exploit. »

Son coach, Yannis Demeuroutis, est globalement du même avis. « La tâche est très dure, mais pas insurmontable », a-t-il expliqué. « Coric, n’est pas encore un grand nom tel que Djokovic, Nadal ou Federer. J’espère que la fraîcheur mentale de Steve et son envie lui permettront de créer la surprise. »

