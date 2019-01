Pyongyang doit prendre des mesures « audacieuses » vers la dénucléarisation

La Corée du Nord doit prendre « davantage de mesures audacieuses, pratiques vers la dénucléarisation », a estimé jeudi le président sud-coréen Moon Jae-in, au moment où les négociations avec Washington patinent. « Des mesures correspondantes doivent être conçues pour faciliter la poursuite des efforts de dénucléarisation de la Corée du Nord », a-t-il ajouté, en citant par exemple l’acceptation par les Etats-Unis d’un « régime de paix » et une déclaration formelle mettant fin à la Guerre de Corée (1950-1953).

Pyongyang s’est plusieurs fois engagé en faveur de la « dénucléarisation de la péninsule coréenne », une formulation vague et sujette à interprétations qui pourrait aussi inclure l’exigence d’un départ des forces américaines stationnées en Corée du Sud.

M. Moon a reconnu que la déclaration signée à Singapour en juin par M. Kim et le président américain Donald Trump était « quelque peu vague », et que le « scepticisme » existait quant à la définition nord-coréenne du « concept de dénucléarisation », et le fait qu’elle puisse ne pas être la même que celle de Washington.

« Mais M. Kim a assuré de nombreux dirigeants étrangers, y compris moi, M. Trump, Xi Jinping et (le président russe Vladimir) Poutine que son concept n’était en rien différent de ce que demande la communauté internationale », a déclaré M. Moon à la « Maison bleue », siège de la présidence sud-coréenne.

« M. Kim a également dit que la dénucléarisation et la question de la fin de la guerre n’avait rien à voir avec le statut des forces américaines en Corée du Sud », a-t-il ajouté. « Kim Jong Un a conscience du fait que cette question relève uniquement de la décision de la Corée du Sud et des Etats-Unis. »

Les actifs stratégiques des Etats-Unis dans la région ne concernent pas seulement la Corée du Nord, « mais aussi la stabilité globale et la paix en Asie du Nord-Est », a déclaré M. Moon.

« Je ne crois pas que cela sera discuté dans les négociations entre le Nord et les Etats-Unis sur le nucléaire. »

Il a ajouté que la visite cette semaine à Pékin de M. Kim était selon lui le signe qu’un second sommet entre ce dernier et M. Trump était « imminent ».

« Je pense que la visite en Chine du président Kim Jong Un aura un effet très positif sur la réussite du second sommet USA-Corée du Nord », a déclaré M. Moon aux journalistes.

source: Belga