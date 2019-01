McLaren choisit l’Allemand Andreas Seidl comme nouveau responsable de la F1

L’Allemand Andreas Seidl est le nouveau directeur du Team McLaren de Formule 1. Le patron du programme d’endurance chez Porsche rejoindra l’équipe McLaren au cours de l’année 2019, sans qu’une date précise soit donnée. Après plusieurs saisons de galère, dont les deux dernières avec notre compatriote Stoffel Vandoorne au volant d’une des deux voitures, McLaren espère retrouver une place plus digne de son glorieux passé dans un avenir proche. « Cette arrivée est la dernière étape du plan de reprise des performances et de restructuration de l’équipe de F1 et s’inscrit dans la stratégie à long terme de McLaren Racing pour retrouver le succès en F1, » précise le communiqué. Il s’agit d’un retour en Formule 1 pour Seidl, 43 ans, qui était responsable de l’exploitation de la piste chez BMW Sauber entre 2006 et 2009.

Seidl sera responsable de tous les aspects du programme de course de l’équipe de F1 et sous les ordres du directeur général de McLaren Racing (CEO), Zak Brown. L’écurie britannique de Formule 1 présente le plus beau palmarès de l’histoire de la F1 derrière Ferrari, avec 182 victoires en GP et 12 titres mondiaux des pilotes. Elle ne s’est classée que sixième la saison dernière avec 62 points au classement des constructeurs. Deux nouveaux pilotes ont été engagés en vue de la saison 2019 : l’Espagnol Carlos Sainz et le Britannique Lando Norris. Ils remplacent Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne.

