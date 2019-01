Gilets jaunes – Pour Edouard Philippe, l’inquiétude n’est pas spécifiquement française

Les racines du mouvement des « gilets jaunes » en France, notamment l’inquiétude sur le pouvoir d’achat, sont « partagées dans de nombreux pays du monde », a estimé jeudi le Premier ministre français Edouard Philippe lors d’une visite en Allemagne. Avant un discours devant des chefs d’entreprises allemands à Cologne, le chef du gouvernement français a échangé pendant une heure avec des lycéens à Bonn, dans un établissement allemand où il avait étudié deux ans à la fin des années 1980.

« Beaucoup de gens, de Français nous disent : +nous travaillons, mais nous n’avons pas le sentiment en travaillant que nous touchons suffisamment le fruit de notre travail et d’être en mesure de garantir à nos enfants qu’ils vivront mieux que nous+ », a répondu le Premier ministre à un lycéen qui l’interrogeait sur le mouvement des « gilets jaunes ».

« Est-ce que c’est une spécificité française d’avoir ce sentiment ? Je n’en suis pas sûr. Je pense que ce sentiment est aujourd’hui partagé dans bien des pays du monde », a-t-il poursuivi.

« Je n’exclus pas que dans des pays occidentaux, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, ce sentiment ne soit pas très puissant également », a déclaré M. Philippe.

« Je ne dis pas que ça se reproduira dans d’autres pays », mais « dans beaucoup d’autres pays on a vu des mouvements sociaux exprimer quelque chose d’analogue, soit sur le plan politique, soit sur le plan social », a-t-il encore estimé.

Pour son premier déplacement de l’année et sa première sortie à l’étranger depuis les premières manifestations de « gilets jaunes » mi-novembre, Edouard Philippe s’est rendu en Allemagne pour rassurer sur l’élan réformateur en France.

Comment maintenir l’unité de la société française face aux secousses des « gilets jaunes » ? Le grand débat national qui va avoir lieu en France d’ici mars « est un des éléments de réponse » mais « un autre élément de réponse c’est je crois de se projeter dans l’avenir », a jugé M. Philippe. « Une société c’est comme un vélo, pour tenir debout il faut que ça avance ».

Le Premier ministre français devait rentrer jeudi soir à Paris et rencontrer vendredi matin syndicats et patronat pour préparer les modalités du « grand débat national » qui doit débuter la semaine prochaine.

source: Belga