Euroligue (dames) – Septième défaite de rang pour les Castors Braine, balayés à Schio

Les Castors Braine se sont inclinés 76-48 face aux Italiennes de Schio lors de la 8e journée du Groupe A en Euroligue dames. Les Brainoises partagent désormais la dernière place du groupe avec leur adversaire du jour. Une lourde défaite que les Brainoises doivent à un deuxième quart-temps catastrophique où elles n’ont marqué que quatre petits points à cause d’un pourcentage catastrophique aux tirs. Un manque de réussite qui a eu un impact sur la défense des Castors car Schio plantait 23 points en 10 minutes. Le premier quart-temps était pourtant équilibré (18-11) avant que les joueuses de Pascal Angillis ne s’écroulent totalement.

La déroute brainoise se poursuivait en deuxième mi-temps. Toujours à la peine en attaque, les championnes de Belgique en titre ponctuaient le troisième quart-temps avec 35 points de retard (61-26). L’écart final descendait finalement sous les trente points (76-48). Une défaite qui fait d’autant plus mal que Braine sera en ballotage défavorable avec les Italiennes en cas d’égalité au classement.

Au classement, les Castors (1v-7d) partagent désormais la huitième et dernière place avec Schio dans le groupe A. Lors de la prochaine journée, Braine se rend à Villeneuve-d’Ascq, un concurrent direct pour le repêchage en EuroCoupe. La rencontre est prévue le mercredi 16 janvier à 20h.

A noter que, pour des « raisons techniques imprévues », le Spiroudome ne sera pas disponible pour la rencontre du mercredi 23 janvier face a Polkowice, a annoncé le club brabançon wallon mercredi. « Nous avons dès lors demandé à la Fiba, et obtenu, une dérogation unique et exceptionnelle pour jouer la rencontre dans notre salle à Braine à 20h30 ». Cet imprévu coûtera tout de même la bagatelle de 15.000 euros au club.

Source: Belga