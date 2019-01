A. Destexhe propose quinze mesures pour « limiter l’immigration et réussir l’intégration »

Le sénateur et député libéral bruxellois Alain Destexhe propose quinze mesures à insérer dans une prochaine déclaration gouvernementale pour limiter sensiblement l’immigration en Belgique. A quelques semaines d’une nouvelle campagne électorale, M. Destexhe les a présentées jeudi, en conclusion d’un ouvrage rédigé par ses soins. Ce livre est assorti d’un certain nombre de chiffres appuyant une thèse qu’il défend de longue date et en particulier sur « l’échec des politiques menées en matière d’immigration et d’intégration depuis l’an 2000 ». Réduction drastique du groupement familial; révision de la Convention de Genève de 1951 -qui définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande-, « dont l’application ne correspond plus à l’esprit et aux textes initiaux »; révision des conditions d’acquisition de la nationalité belge; suppression des accommodements raisonnables ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes; interdiction du financement de l’islam par des entités étrangères; interdiction du financement des écoles de confession musulmanes et suppression des subventions « aux lobbies pro-musulmans (CIRE, MRAX, LDH, etc…) », figurent en bonne place dans les propositions concluant cette publication de 251 pages rédigée, aux dires de son auteur, sur plusieurs années.

Au centre de la cible d’Alain Destexhe: l’ouverture beaucoup plus large de la Belgique, par rapport à ses voisins à l’égard de l’immigration, depuis l’an 2000, le pays ayant été, en nombres absolus, le sixième du monde à accueillir des demandeurs d’asile. En parallèle, La Belgique s’est montrée très large essentiellement, en matière de regroupement familial. Selon l’élu MR, celui-ci représente la moitié de l’immigration légale, bien plus que la moyenne européenne.

Alain Destexhe s’inquiète aussi de l’évolution de l’islam dans les chiffres et la primauté que selon lui 70% des musulmans accordent aux lois religieuses sur celles de l’Etat.

Toujours d’après le sénateur MR, à l’extérieur de la Belgique, la chancelière allemande Angela Merkel porte une grande responsabilité dans la crise migratoire de 2015, en ayant permis l’accueil de « beaucoup de personnes qui n’étaient pas menacées ».

La présentation de « Immigration et intégration: avant qu’il ne soit trop tard… » a été introduite jeudi matin par l’ex-secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA). Celui-ci a dit adhérer aux conclusions de l’ouvrage et aux propositions de l’élu MR rencontrant ses propres objectifs de passer d’une « immigration subie à une immigration choisie ».

Source: Belga