Une fille de 10 ans se suicide « pour rendre sa maman heureuse »

Une fille de 10 ans a été retrouvée morte à côté d’une lettre dans laquelle elle écrit qu’elle veut rendre sa maman « la femme la plus heureuse du monde. »

Une petite fille de 10 ans s’est pendue le 6 janvier à Aguascalientes au Mexique, alors que les Mexicains profitent généralement de l’Épiphanie pour s’offrir des cadeaux. Dans une lettre retrouvée à côté de son cadavre, la jeune fille explique être une « souffrance pour sa maman ». Elle affirme également être la raison pour laquelle son papa a quitté le domicile familial. « J’espère que tu te souviendras de moi et que tu me feras au câlin une fois au ciel », écrit-elle notamment.

La maman recherchée

Dans sa lettre, la fillette s’adresse aux Rois mages. « Je vous demande de rendre ma maman la plus heureuse des femmes du monde une fois que je ne serai plus là pour lui causer de la douleur, comme je le fais depuis que je suis née et le départ de mon papa de la maison. » Elle continue un peu plus loin. « Je pense que le plus beau des cadeaux serait que je me tue (…). Je t’aime tellement maman. Je sais que les Rois mages n’existent pas mais je te fais ce beau cadeau. »

Les autorités ont décidé d’ouvrir une enquête et vérifient la cause de décès de la jeune fille alors que sa maman a disparu. Ses voisins affirment que la fillette n’avait pas l’air d’avoir de problèmes.