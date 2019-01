Mario Barravecchia de retour sur la scène de Miss Belgique

Dix-sept ans ont passé depuis la fin de la première « Star Academy ». Mario Barravecchia fait son retour sous les feux de la rampe en ce début 2019. Le chanteur, qui sera présent pour la cérémonie de Miss Belgique, profite de sa notoriété retrouvée pour assurer qu’il n’est plus en froid avec Jenifer.

Mario Barravecchia, ex-finaliste de la première saison de la Star Academy sur TF1, est de retour. Il sort un nouvel album, avec une version remixée de « Et si tu n’existais pas », de Joe Dassin.

En parallèle à ce retour, le chanteur est revenu sur sa carrière sur Sudinfo.be. « On s’est un peu pris le bec avec Jenifer par interviews interposées », reconnait-il. « Mais c’est fini. Aujourd’hui, depuis quelques années, je la trouve plus épanouie, elle est maman, une super chanteuse », salue-t-il.

Revenant sur sa défaite en finale, il semble toujours nourrir quelques regrets. « On ne va pas se mentir : ne pas remporter le million d’euros et avoir toute cette machine TF1, Universal derrière, c’était un peu décevant. Le deuxième de la compétition, on lui permet de faire quelques trucs, c’est tout. Mais avec le recul, je suis peut-être mieux à ma place! À 24 ans, on est déçu, mais je ne le suis pas aujourd’hui. »

Mario Barravecchia sera sur la scène de l’élection de Miss Belgique, ce samedi. Sa version de « Et si tu n’existais pas » sera disponible à partir de demain.