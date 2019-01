Lady Gaga s’excuse pour avoir travaillé avec R Kelly

Lady Gaga a présenté ses excuses pour avoir interprété une chanson au contenu particulièrement explicite avec R Kelly. De nouvelles enquêtes ont été lancées contre le chanteur de 52 ans, soupçonné de crimes sexuels.

« Je soutiens ces femmes à 1.000%, je les crois, je sais qu’elles souffrent, et je suis convaincue que leurs voix devraient être entendues et prises au sérieux », affirme Lady Gaga sur Twitter au sujet des victimes de R Kelly. La star du R&B est mise en cause dans un documentaire pour pédophilie et agressions sexuelles. Lady Gaga avait justement travaillé avec lui sur une chanson intitulée « Do What U Want (With My Body) ».

« En tant que victime d’agression sexuelle moi-même, j’ai composé la chanson et la vidéo à un moment sombre de ma vie. Mon intention était de créer quelque chose d’extrêmement provocant parce que j’étais en colère, et que je n’avais toujours pas traité le traumatisme subi », écrit-elle encore.

https://twitter.com/ladygaga/status/1083237788663697408.

« Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux continuer à soutenir les femmes, les hommes et les personnes de toutes les identités sexuelles et de toute les couleurs de peau qui sont victimes d’agressions sexuelles », poursuit-elle.

Le chanteur de Ignition est accusé d’avoir enfermé cinq femmes dans un «culte du sexe» et d’avoir eu des relations sexuelles avec des filles de 14 ans. Il nie fermement ces allégations.