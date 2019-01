Trump claque la porte d’une rencontre avec les démocrates sur le mur

Le président américain Donald Trump a abruptement quitté mercredi une rencontre à la Maison Blanche avec les ténors démocrates sur son projet controversé de mur à la frontière avec le Mexique. « Le président s’est levé et est parti », a relaté Chuck Schumer, leader des démocrates au Sénat, juste après la rencontre. « Une nouvelle fois, nous avons assisté à un caprice parce qu’il ne pouvait obtenir ce qu’il voulait », a-t-il ajouté.

« Je viens de quitter une rencontre avec Chuck (Schumer) et Nancy (Pelosi), totale perte de temps », a de son côté tweeté le président américain au même moment.

« J’ai dit bye-bye », a-t-il ajouté.

Peu après ce clash pour le moins inhabituel dans l’enceinte de la Maison Blanche, le vice-président Mike Pence, présent lors de la réunion, est lui aussi venu s’exprimer devant les journalistes, exprimant l’espoir que les démocrates « reviennent à la table des négociations ».

Au lendemain d’un discours solennel depuis le Bureau ovale, au cours duquel il a usé d’un ton dramatique pour tenter de rallier coûte que coûte les Américains à son projet sécuritaire phare, les discussions sont toujours dans l’impasse.

Depuis plus de deux semaines, quelque 800.000 fonctionnaires fédéraux ne sont plus payés. Et le record du plus long « shutdown » de l’histoire est sur le point de tomber: 21 jours, entre fin 1995 et début 1996, sous le présidence de Bill Clinton.

source: Belga