Petra Vlhova bat Shiffrin et remporte le slalom de Flachau

Petra Vlhova a enfin battu Mikaela Shiffrin en slalom. Mardi sur les pentes de la station autrichienne, la Slovaque s’est imposée pour 15 centièmes dans cette manche de Coupe du monde de ski alpin dames. Vlhova, troisième temps de la première manche, a fait la différence dans la seconde en se montrant la plus rapide. Dernière à s’élancer depuis le portillon de départ, Shiffrin a échoué à 0.15 de la Slovaque, passant très proche d’un dixième succès cette saison. Initialement troisième, la Suédoise Anna Swenn Larsson a été disqualifiée. C’est donc l’Autrichienne Katharina Liensberger qui a pris la 3e place.

Vlhova avait terminé deuxième des cinq premiers slaloms réguliers de la saison, parvenant toutefois à s’imposer lors du slalom parallèle d’Oslo le 1er janvier. Elle avait également triomphé lors du slalom géant de Semmering. La Belge Marjolein Decroix, avec le dossard N.65, est partie à la faute lors de la première manche.

Au classement du petit globe de la spécialité, après 8 des 12 épreuves (slaloms et slaloms parallèles), l’Américaine, double tenante du Gros Globe de cristal, reste en tête avec 760 points pour 680 à Vlhova et 425 à la Suissesse Wendy Holdener, 4e mardi soir. Au général, Shiffrin possède désormais 1294 unités et est toujours en course pour le record. Là encore, les deux accessits sont occupés par Vlhova (848) et Holdener (564).

Le Cirque Blanc fera une halte à Sankt Anton am Arlberg ce weekend, toujours en Autriche. Les spécialistes des épreuves de vitesse seront cette fois à l’honneur avec une descente samedi et un Super-G le dimanche.

Source: Belga