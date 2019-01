La Cour des comptes nommée pour le Auwch Award 2018

La Cour des comptes, le Raad voor de Journalistiek (institution indépendante d’autorégulation de la presse flamande en Belgique) et le Belgian Art Prize sont nommés pour le Auwch Award 2018 du Conseil des femmes flamand (Vrouwenraad). Cette « récompense », qui prend la forme d’un cactus, est attribuée à une personne, une organisation ou une entreprise qui s’est fait remarquer par des déclarations, des messages, des mesures ou des campagnes misogynes au cours de l’année écoulée. La Cour des comptes de Belgique a été retenue en raison de la sous-représentation des femmes à l’assemblée générale, composée d’une chambre francophone et d’une autre néerlandophone. Avec six membres chacune, ces deux chambres comptent seulement une femme dans chaque rôle linguistique. « Si vous considérez qu’une loi sur les quotas s’applique aux entreprises cotées en bourse et à un certain nombre d’entreprises publiques, il est étrange qu’une institution telle que la Cour des comptes ne donne pas le bon exemple », estime le Conseil des femmes.

Le Raad voor de Journalistiek est quant à lui nommé car il « n’a en aucune manière condamné le sexisme de P-Magazine » dans l’affaire l’opposant à l’actrice Hilde Van Mieghem. L’instance avait ainsi statué que P-Magazine avait effectivement transgressé la déontologie journalistique en partageant un message de haine, des commentaires consentants et des images nues de Hilde Van Mieghem et avait dénoncé le fait que l’actrice n’avait pas eu de droit de réponse. Mais le Raad voor de Journalistiek ne s’était pas prononcé su le caractère sexiste des reportages.

Le Belgian Art Prize, prix qui vise à soutenir la carrière d’artistes talentueux et emblématiques qui vivent et travaillent en Belgique, est lui pointé par le Vrouwenraad car, en 2018, seuls des artistes masculins en ont bénéficié.

Les votes en ligne pour désigner le « gagnant » du Auwch Award sont ouverts jusqu’à la fin de la semaine sur le site www.auwchaward.be.

Source: Belga