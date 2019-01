Jupiler Pro League – Tom De Sutter s’engage jusqu’à la fin de la saison à Ostende

Tom De Sutter et le KV Ostende ont un accord verbal pour un contrat liant l’attaquant belge au KVO jusqu’à la fin de la saison à Ostende, a indiqué le club côtier mercredi soir sur son site internet. Le joueur de 33 ans s’entraînait déjà avec le groupe d’Ostende depuis un mois et demi, lui qui était sans club depuis la résiliation de son contrat avec le Sporting Lokeren fin août. « Tom a travaillé dur ces six dernières semaines et a montré qu’il pouvait encore donner une belle suite à sa carrière », déclare Hugo Broos, le directeur sportif d’Ostende.

Tom De Sutter a effectué sa formation chez les jeunes au Club de Bruges avant de percer – via un détour en troisième division à Torhout (2005-2006) – au haut niveau au Cercle de Bruges (2006-2008). Il a ensuite porté les vareuses d’Anderlecht (2009-2013), du Club de Bruges (2013-2015), de Bursaspor (2015-2016) et du Sporting Lokeren (2016-2018). De Sutter a été appelé chez les Diables Rouges à quatorze reprises et a inscrit pas moins de 91 buts en Jupiler Pro League.

Source: Belga