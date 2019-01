Guardiola veut voir Kompany prolonger à City

Pep Guardiola aimerait voir Vincent Kompany prolonger son bail à Manchester City. Le défenseur et capitaine des Citizens est sous contrat chez les champions en titre jusqu’au 30 juin 2019. Le technicien espagnol a déclaré, lors d’une conférence de presse, que des négociations étaient en cours. « Oui, nous considérons la chose et nous en parlons », a dit Guardiola. « Je veux qu’il reste, il est notre capitaine et au club depuis dix ans. Nous avons vu lors des rencontres face à Southampton et Liverpool qu’il possède une énorme personnalité. Son seul problème est lié à ses blessures. »

Kompany, 32 ans, joue sous la vareuse des Skyblues depuis 2008. Il a remporté trois titres en Premier League (2012, 2014 et 2018) ainsi qu’une FA Cup (2011). Cette saison, il a dû se contenter de six titularisations lors des 21 journées de championnat.

City, qui a infligé au leader Liverpool sa première défaite de la saison, est deuxième à quatre longueurs des Reds. Lundi, la phalange de Guardiola accueillera Wolverhampton, 9e, pour le compte de la 22e journée.

