Enseignement: l’allongement de la formation coûtera 500 millions d’euros

Le coût supplémentaire généré par la réforme de la formation des professeurs sera compris entre 497 et 669 millions d’euros, selon une étude du Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE) de l’UNamur, dont Le Soir a pris connaissance. En mars 2018, le cabinet Marcourt tablait sur 152 millions par an. Baptisée « Estimation de l’impact de la réforme de la formation initiale des enseignants sur la masse salariale de la Fédération Wallonie-Bruxelles », l’étude d’Élodie Lecuivre et Henri Bogaert a été validée par le politique, mais tue jusqu’ici.

Dès la rentrée 2024, les futurs instituteurs et régents seront formés en quatre ans (au lieu de trois) avec passage partiel par l’université. Selon l’étude du CERPE, la réforme coûtera à vitesse de croisière (en 2068) entre 497 et 669 millions d’euros.

Source: Belga