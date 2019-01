Elections 2019 – Z. Khattabi et A. Maron, têtes de liste bruxelloises d’Ecolo aux élections de mai prochain

L’actuelle co-présidente du parti Ecolo Zakia Khattabi et le député Alain Maron ont été désignés mercredi, lors d’une assemblée générale des Verts, pour tirer respectivement la liste bruxelloise à la Chambre et la liste régionale aux élections de mai prochain. « Deux listes, mais un seul combat: faire Bruxelles avec tous les Bruxellois. Deux séquences électorales (octobre 2018 et mai 2019), mais un seul enjeu: nous engager structurellement dans la voie de la transition écologique et solidaire », indique le duo dans un communiqué.

Source: Belga