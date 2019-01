Des éclaircies mercredi après-midi, avec quelques flocons sur les reliefs

Mercredi après-midi, le temps deviendra plus sec à partir du nord du pays avec graduellement de plus larges éclaircies. Les nuages resteront nombreux au littoral et en Ardenne avec encore la possibilité de quelques gouttes ou flocons sur les hauteurs. Les maxima seront compris entre 0° en Hautes Fagnes, 6° sur le centre et 7° à la mer. Le vent sera généralement modéré de secteur nord, mais parfois assez fort sur les hauteurs ardennaises et au littoral.

Jeudi, la journée débutera avec d’assez larges éclaircies excepté au littoral et en Ardenne où les nuages seront déjà nombreux. Mais rapidement, en cours de matinée, le ciel s’ennuagera un peu partout. Les maxima resteront négatifs en Ardenne avec -3° sur les sommets. Ils atteindront +2° à +3° sur les régions de plaine et +7° à la mer.

Vendredi, le ciel restera dans l’ensemble très nuageux, avec quelques faibles pluies intermittentes ou de faibles averses ici et là.

Source: Belga