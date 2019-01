Des colis suspects adressés à des missions diplomatiques en Australie

La police australienne enquête sur l’envoi de plusieurs colis suspects à des ambassades et des consulats à Canberra et Melbourne, ont annoncé mercredi à l’AFP la police et des sources au sein des ambassades. Ces paquets, qui ne sont vraisemblablement pas dangereux, sont toujours en cours d’analyse. Ils ont été livrés à plusieurs adresses dans la capitale et la grande ville du sud du pays, a confirmé la police.

« Ces paquets sont en train d’être examinés par les services d’urgence », a précisé dans un communiqué la police fédérale australienne.

Le consulat britannique de Melbourne a été l’un des premiers visés.

« Nous sommes en relation avec (la police fédérale) et les autorités locales au sujet de cette situation. Tous nos employés sont sains et saufs », a déclaré un porte-parole de la Haute Commission britannique, l’équivalent de l’ambassade de Grande-Bretagne dans les pays du Commonwealth.

Le consulat des Etats-Unis à Melbourne a aussi indiqué avoir reçu un paquet « suspect », qui a été traité par les pompiers de la ville et par la police fédérale, qui a ouvert une enquête.

Vic Emergency, une agence chargée des urgences et liée au gouvernement de l’Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a fait état de plusieurs cas de produits suspects découverts dans la ville, y compris près des missions diplomatiques d’Espagne, du Japon, d’Egypte, d’Inde et du Pakistan.

source: Belga