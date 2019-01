Charles Michel exige que Proximus revoie sa copie

Le Premier ministre Charles Michel a exigé de la direction de Proximus qu’elle revoie sa copie, selon une information rapportée mercredi par La Libre et confirmée à bonne source. Le gouvernement veut notamment éviter tout licenciement sec après l’annonce d’une « transformation » de l’entreprise publique qui pourrait mener à 1.900 départs. Mardi en fin de journée, la CGSP a tiré la sonnette d’alarme face à l’imminence d’un vaste de plan de restructuration de l’entreprise. Le Premier ministre a annoncé de son côté qu’il convoquait la CEO, Dominique Leroy, pour lui demander des explications. L’État belge est l’actionnaire majoritaire de Proximus.

L’incertitude demeure sur les décisions ou la mission confiée à la direction par le conseil d’administration. Le Premier ministre a toutefois fait savoir mercredi à Mme Leroy ainsi qu’au président, Stefaan De Clerck, qu’il n’appréciait pas d’être placé de la sorte devant le fait accompli. Le gouvernement a insisté sur la mise en place d’un « dialogue social de qualité » et veut éviter les licenciements secs.

« Nous sommes un actionnaire et en tant qu’actionnaire mais aussi en tant que gouvernement, nous devons être très mobilisés. Depuis quatre ans, je me bats pour l’emploi et l’investissement, et je vais clairement continuer à le faire », a-t-il expliqué aux médias qui l’attendaient à l’occasion de la remise du Prix du manager de l’année.

Source: Belga