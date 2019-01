Lancé en avril 2018 par la Nasa, le téléscope spatial TESS a déjà découvert trois exoplanètes. L’agence spatiale américaine vient de présenter en détails ces trois nouvelles planètes.

Lancé par la Nasa, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) est littéralement un Satellite de recensement des exoplanètes en transit. Depuis quelques mois, ce petit télescope spatial de 350 kg est en orbite autour de la Terre pour rechercher, découvrir et observer des exoplanètes, c’est-à-dire des planètes situées hors de notre système solaire.

Trois nouvelles planètes en trois mois

Nettement plus puissant que son prédécesseur, Kepler, TESS ne chôme pas. En effet, la Nasa a annoncé ce 7 janvier que durant ses trois premiers mois d’observation, le télescope spatial avait déjà découvert trois exoplanètes.

La première planète a été baptisée Pi Mensae c. Elle fait environ deux fois la taille de la Terre. La seconde exoplanète porte le nom de code LHS 3884b. C’est une planète rocheuse d’environ 1,3 fois la taille de la Terre. Elle est située à 49 années-lumière de la constellation Indus, ce qui fait d’elle l’une des exoplanètes les plus proches de notre système solaire.

Cependant, il n’y ferait pas bon à y habiter. En effet, la Nasa indique qu’elle se trouve si proche de son étoile qu’une partie de sa surface serait recouverte de mares de lave en fusion.

Une planète aquatique ?

La troisième planète confirmée par le satellite TESS a été nommée HD 21749b. Elle fait trois fois la taille de la Terre et 23 fois sa masse. La température à sa surface serait de 150°. « Cette planète a une plus grande densité que Neptune, mais elle n’est pas rocheuse. Il pourrait s’agir d’une planète aquatique », a expliqué la scientifique Diana Dragomir. Cette troisième exoplanète intéresse particulièrement les chercheurs car sa température est plutôt « fraîche » malgré sa proximité avec son étoile. « Nous en savons beaucoup sur les atmosphères des planètes chaudes, (…) mais encore trop peu sur ces planètes plus petites et plus froides. Nous avons eu de la chance d’attraper celle-ci, et pouvons maintenant l’étudier plus en détail », a poursuivi Diana Dragomir.

La Nasa a indiqué qu’une autre planète de la taille de la Terre pourrait se trouver dans le même système. Les chercheurs doivent néanmoins encore confirmer le fait qu’il s’agisse bien d’une planète. Si c’est le cas, il s’agira de la première planète de la taille de la Terre découverte par le télescope spatial TESS.