Vague de solidarité pour Andrew, atteint d’une tumeur cérébrale inopérable

Unissons-nous pour Doudou

Ces 19 et 20 janvier 2019, mobilisons-nous pour venir en aide à Doudou!Pour ce faire voici la liste de ce qu'il va se dérouler durant ce week-end dans votre centre Revolution Fitness Waremme qui sera ouvert du samedi 10:00hrs au dimanche 18:00hrs sans interruption!- Vous aurez la possibilité d'accéder gratuitement à notre centre de fitness et de tester toutes nos installations ainsi que les cours collectifs qui seront donnés toute la journée suivant une grille spécifique que nous mettrons en ligne d'ici peu.- Pour tout nouveau membre souscrivant un abonnement dans notre centre de fitness, l'intégralité des frais d'inscription sera reversé pour Doudou. – Du samedi 19 janvier 20hrs au dimanche 20 janvier 8hrs, un évènement cycling indoor sera organisé dans notre centre de fitness. Le but est de pédaler durant 12hrs par équipe de 12 personnes pour pouvoir se relayer. Nous espérons avoir 20 équipes afin de montrer à Doudou que la solidarité est au rendez-vous chez Revolution Fitness. L'inscription pour cet évènement est possible jusqu'au 18 janvier inclus à l'accueil de votre centre de fitness et s'élève à 25€ par personne qui sera intégralement reversé à Doudou.De plus, des pralines seront en vente à l'accueil de votre centre de fitness au prix de 6€ le ballotin dont les bénéfices seront intégralement reversés à Doudou.Des sacs contenant bic, essui et bloc de feuilles seront en vente d'ici peu et nous vous tiendrons informés de leur arrivée via nos réseaux sociaux et à l'accueil de notre centre de fitness.Si vous ne savez pas participer à cet évènement mais souhaitez tout de même contribuer à la réalisation des rêves de Doudou vous pouvez faire un don sur le compte bancaire BE06.0838.3087.4822 et mettre en communication le nom de Doudou soit FRANCART Andrew.N'hésitez pas à vous abonner aux pages facebook "Revolution Fitness Waremme" et "Unissons-nous pour Doudou" afin d'être tenu au courant des informations futures.Nous comptons sur votre solidarité et n'hésitez pas à partager en masse cette publication afin que tous ensemble nous arrivons à faire en sorte que doudou puisse vivre ses rêves! Le petit prince a dit, j'ai des rêves à n'en plus finir….!

Posted by Unissons-nous pour Doudou on Friday, December 21, 2018