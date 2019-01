Proximus convoque les syndicats demain matin pour être informés des plans de la direction

Les syndicats de Proximus sont convoqués demain matin pour une commission paritaire extraordinaire. La réunion, lors de laquelle ils seront informés du plan à trois ans visant à «accélérer la transformation» de l’entreprise, est prévue à 8h.

La cotation de Proximus a été suspendue ce matin avant l’ouverture de la Bourse. Cette décision fait suite à des rumeurs selon lesquelles l’opérateur télécom pourrait initier un plan de restructuration. Quelque 2.000 emplois pourraient être menacés, soit près d’un sur six, selon la CGSP et certains médias.

Mardi, Proximus avait confirmé que son conseil d’administration avait approuvé le budget pour 2019 et un plan à trois ans. La nouvelle stratégie #shifttodigital y jouera un rôle de premier plan. Elle permettra «d’accélérer la transformation» de l’entreprise et de la préparer «aux défis de l’avenir et à l’accélération de la digitalisation». «Dans ce contexte, il a également été discuté de comment Proximus peut encore optimiser ses coûts afin d’améliorer son efficacité dans un environnement de marché de plus en plus difficile», avait encore précisé l’opérateur.

12.562 employés

Les syndicats déplorent ce procédé et l’absence d’informations concrètes. Selon Jean-Claude Philippon, président du groupe SLFP-Proximus, «il aurait été normal que les organisations syndicales soient convoquées dans la foulée de ce CA et que l’on communique sur ce plan à trois ans et sur les mesures d’économies envisagées». Il déplore la période d’incertitude dans laquelle se trouvent les travailleurs d’ici à demain matin et la tenue de cette commission paritaire extraordinaire, équivalent d’un conseil d’entreprise extraordinaire dans une société privée, où sont réunis direction et représentants des travailleurs.

Des milliers d’emplois ont déjà disparu ces dernières années au sein de l’opérateur télécom mais cela s’est produit par le biais de départs naturels et de retraites anticipées. Fin septembre dernier, 12.562 employés à temps plein y travaillaient encore.