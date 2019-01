Le programme alternatif de Stormy Daniels au discours de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a prononcé dans la nuit une allocution au sujet du « shut down » qui paralyse l’administration américaine. L’actrice porno Stormy Daniels, avec qui il n’est pas en bons termes, proposait en même temps un autre programme sur son compte Instagram.

«Si vous cherchez à regarder quelque chose qui ait un vague intérêt ce soir, je plierai mon linge en sous-vêtement pendant huit minutes en direct sur Instagram», a-t-elle tweeté avec malice, peu avant le discours du président américain.

If you're looking for anything even remotely worth watching tonight at 9pm EST, I will be folding laundry in my underwear for 8 minutes on Instagram live. https://t.co/GhMowscZMP

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) January 8, 2019