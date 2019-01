TC Nivelles – Vingt mois de prison pour une vengeance à Grez-Doiceau

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi M.C., originaire de Wavre et né en 1989, à vingt mois d’emprisonnement et à une amende de 300 euros. En août 2016 à Grez-Doiceau, le prévenu s’était rendu au domicile d’un jeune homme hospitalisé et avait indiqué au père de celui-ci que son fils avait bouté le feu à son appartement à Wavre. Il exigeait en contrepartie 2.500 euros ou une voiture qui était garée dans l’allée de la propriété. Essuyant le refus du père, M.C. a détruit en partie le véhicule avec l’aide de complices. La voiture avec laquelle la bande a pris la fuite et le témoignage du jeune homme hospitalisé ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à l’auteur des faits. M.C. s’est servi d’un revolver pour casser le pare-brise et d’autres vitres du véhicule qu’il n’a pas pu emporter, puis a donné d’autres coups dans la carrosserie.

Il a confirmé à la police qu’il avait bien commis ces dégradations. Cité à comparaître en correctionnelle, il n’est toutefois pas venu s’expliquer et a été condamné par défaut.

Le ministère public, à l’audience, a précisé que le prévenu avait déjà de multiples antécédents dont une condamnation à une peine de quatre ans de prison avec sursis partiel.

Source: Belga