Taxe d’habitation: la suppression pour les plus riches « sur la table » lors du grand débat

La suppression de la taxe d’habitation pour les 20% des contribuables les plus riches sera bien « sur la table » lors du grand débat et pourrait être réexaminée, même si c’est le souhait initial du gouvernement, a annoncé mardi l’Elysée à l’AFP, après les déclarations ambigües du ministre Bruno Le Maire. « La suppression pour 80% des Français est déjà actée. C’était d’ailleurs un engagement de campagne du président. La position du gouvernement est celle d’une suppression à 100% » – y compris les 20% les plus aisés — « c’est ce qui est envisagé ». « Mais nous décidons de mettre cela sur la table pour le grand débat », a ajouté l’Elysée.

« Si les Français nous disent qu’ils n’en veulent pas, nous sommes prêts à étudier le sujet », a précisé la présidence.

« Nous écouterons, nous ne sommes pas fermés au dialogue, il ne s’agit pas de faire un débat où tout est déjà acté », souligne la présidence.

L’avenir de cette taxe pour les plus riches a tourné à l’imbroglio depuis deux jours. Dimanche, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait le premier laissé entendre que l’exécutif pourrait revoir sa copie si une demande en ce sens venait à être formulée dans le grand débat.

Une position relayée lundi par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. « Certains ont de gros revenus et de grosses habitations. Peut-être qu’on pourrait imaginer qu’il ne serait pas juste de les exclure », a estimé ce dernier.

