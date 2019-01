Six nouveaux ambassadeurs belges pour promouvoir les Objectifs de développement durable

Pour la troisième année consécutive, la ministre fédérale de l’Environnement Marie Christine Marghem a désigné six organisations – Rikolto, VIA Don Bosco, Ubuntu Festival, Johnson & Johnson, Hidrodoe et FairFin – pour promouvoir les Objectifs du développement durable en Belgique. Ces ambassadeurs auront pour mission de faire connaître ceux-ci au grand public ainsi qu’inspirer et encourager des engagements concrets. Les Objectifs du développement durable (ODD, ou SDG en anglais) visent à mettre un terme à la faim et la pauvreté, lutter contre les inégalités ou encore juguler le changement climatique à l’horizon 2030.

Pour promouvoir cet ambitieux programme à l’échelon belge, la ministre du Développement durable a nommé six nouvelles organisations qui se feront les porte-étendards de ces objectifs auprès du grand public, sous l’appellation « SDG voices ».

Parmi celles-ci, Rikolto souhaite rendre l’offre alimentaire des chaînes de grands magasins plus durable, l’ONG Via Don Bosco lancera un jeu interactif sur les SDG destiné aux jeunes, l’Ubuntu Festival sillonnera Bruxelles et la Flandre avec son exposition « Iedereen SDG held » (« Nous sommes tous des héros des SDG », NDLR), l’entreprise Johnson & Johnson veut augmenter le nombre de femmes employées dans les secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, et l’organisation Fairfin entend contribuer à un avenir durable en affectant des moyens d’épargne pension aux SDG.

« Cette campagne doit faire prendre conscience aux organisations qu’elles peuvent intensifier leurs efforts en matière de durabilité en intégrant les SDG dans leur stratégie et leur fonctionnement général. Au niveau des citoyens, la campagne entend inciter chacun à participer à l’exercice de réflexion sur sa contribution au programme de développement durable », affirme la ministre.

L’an dernier, huit ambassadeurs avaient été désignés pour promouvoir les ODD. Il s’agissait de l’agence de voyage Joker, de l’association de défense de la nature Natagora, de la fédération des entreprises de Belgique FEB, de l’Union des villes et communes flamandes VVSG, du festival cinématographique MOOOV et du quotidien Metro.

Source: Belga