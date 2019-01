New York va subventionner l’accès aux soins des sans-papiers

Le maire de New York Bill de Blasio a annoncé mardi que la ville allait subventionner l’accès aux soins de tous les New-Yorkais aujourd’hui non assurés, soit 600.000 personnes environ, dont les sans-papiers. La municipalité va lancer un nouveau programme, baptisé NYC Care, qui sera notamment destiné aux immigrés clandestins n’ayant aujourd’hui pas les moyens de souscrire une assurance santé.

NYC Care constituera un complément de MetroPlus, qui propose déjà une couverture santé gratuite ou peu onéreuse aux bénéficiaires de Medicaid (couverture santé pour les plus modestes), Medicare (pour les personnes de 65 ans et plus) et à ceux qui s’assurent via la plateforme de l’Obamacare.

La mise en place de NYC Care sera progressive et débutera à l’été 2019 par le quartier du Bronx.

Il sera disponible en 2021 dans les cinq grands quartiers de New York et coûtera, à cet horizon, plus de 100 millions de dollars par an, a indiqué la mairie mardi.

NYC Care offrira l’accès à un réseau de soins comprenant généralistes, spécialistes, médicaments, hospitalisation et programmes de traitement contre les addictions.

« L’accès aux soins est un droit, pas un privilège réservé à ceux qui peuvent se le payer », a déclaré Bill de Blasio.

« Alors que le gouvernement cherche à priver des millions d’Américains d’accès au réseau de santé, New York prend les devants en garantissant que tous les New-Yorkais aient accès à un réseau de soins complet et de qualité, quel que soit leur statut légal ou leurs moyens », a ajouté le maire.

Lors de la première allocution ayant suivi sa prise de fonctions, lundi, le nouveau gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a annoncé son intention de mettre en place dans cet Etat un programme similaire à celui annoncé mardi par New York.

source: Belga