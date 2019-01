Mousa Dembélé sur le point de filer en Chine

Selon la BBC, Tottenham s’apprête à encaisser un chèque de 11 millions de livres sterling (un peu plus de 12 millions d’euros) en provenance de Pékin, où le Diable Rouge Mousa Dembélé poursuivrait sa carrière pendant trois ans sous les couleurs de Beijing Guoan. Il avait été un temps annoncé au Paris Saint-Germain, mais cela ne semble plus d’actualité. Le salaire annuel proposé à l’anversois est estimé à neuf millions. Dembélé, 31 ans, dont le contrat expirait en fin de saison, ne jouait plus depuis qu’il avait dû céder sa place à Heung-min Son à Wolverhampton (2-3), à cause d’une blessure à la cheville, le 3 novembre. Il vient d’ailleurs seulement de reprendre l’entraînement.

Arrivé chez les Spurs en 2012, après avoir évolué à Fulham de 2010 à 2012, il aura porté 249 fois le maillot du prestigieux club londonien, mais seulement treize fois cette saison, inscrivant 10 buts et délivrant 12 assists.

Tenant de la Coupe de Chine, Beijing Guoan évolue au « Stade des Travailleurs » de Pékin, qui contient plus de 70.000 places. Le club de la capitale était 4e avec 53 points de la Super League chinoise en 2018, derrière Shanghaï (68 points), Guangzhou Evergrande (63 points) et Shandong Luneng (58 points).

Tottenham devrait en outre se séparer de l’attaquant néerlandais Vincent Janssen (ex-AZ Alkmaar), qui était prêté à Fenerbahce la saison passée.

Source: Belga