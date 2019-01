Mohamed Salah élu Footballeur africain de l’année pour la seconde fois de rang

Comme en 2017, Mohamed Salah a été élu Footballeur africain de l’année lors d’une soirée de gala organisée par la Confédération africaine de football (CAF), mardi dans la salle du Centre International de Conférence Abdou Diouf à Dakar, capitale du Sénégal. L’attaquant égyptien de Liverpool a été préféré au Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) et au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Salah, qui a déjà trusté le titre de joueur africain de l’année 2018 décerné traditionnellement à la fin de l’année par la BBC, a été plébiscité par un jury composé des entraîneurs et capitaines des équipes nationales des 54 fédérations membres de la CAF, des journalistes et des anciennes légendes du football africain.

Le prolifique attaquant des Reds, 26 ans, rejoint le club très restreint des joueurs ayant gagné le titre plusieurs fois d’affilée comme le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002), l’Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais, Samuel Eto’o (2003, 2004).

Le Français Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, a été désigné Coach de l’année. Le Maroc a également été mis à l’honneur chez les jeunes. En effet, le latéral Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, a été élu Jeune de l’année.

Le prix de la Meilleur sélection masculine est revenu à la Mauritanie alors que le Nigeria a été primé chez les dames. La Sud-Africaine Chrestinah Thembi Kgatlana, meilleure joueuse et meilleure buteuse de la dernière CAN féminine, a elle été désignée Joueuse de l’année.

Source: Belga