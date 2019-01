Les Belges à l’étranger – Alderweireld et Tottenham battent Chelsea et Hazard en demi-finale aller de l’EFL Cup

Tottenham s’est adjugé la manche aller de la demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise (EFL Cup) face à Chelsea mardi soir à Wembley. Les Spurs se sont imposés 1-0 grâce à un but de Harry Kane sur penalty à la 26e minute. Les Blues tenteront de renverser la situation le 24 janvier prochain à Stamford Bridge. Deux Diables Rouges sont entrés en action durant cette rencontre. Il s’agit d’Eden Hazard pour Chelsea et Toby Alderweireld pour Tottenham. Jan Vertonghen, blessé, et Mousa Dembélé, blessé et proche d’être transféré dans au Beijing Guoan, n’étaient pas présents.

Tout de suite menaçant avec une bicyclette de Harry Kane (5e), Tottenham a mis a profit l’une de ses rares occasions. Lancé au but peu avant la demi-heure de jeu, le buteur anglais a été accroché dans le rectangle par le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga. Il a ensuite transformé son penalty d’une frappe puissante au ras du sol (26e).

Chelsea a réagi une première fois en fin de période avec une frappe sur l’extérieur du poteau de Kante (40e) et un centre contré d’Hudson-Odoi qui a également touché le montant (45e+2).

En deuxième période, c’est encore Kane qui a ouvert les hostilités avec une frappe à distance mais c’est Chelsea qui a multiplié les tentatives malgré l’absence d’un véritable avant-centre. Sans coup d’éclat de la part d’Eden Hazard, les meilleurs opportunités étaient pour Kante (55e) et Christensen (59e). Rien de très alarmant pour le gardien de Coupe Paulo Gazzaniga qui a profité du cruel manque d’efficacité des Blues pour garder sa cage inviolée.

Source: Belga